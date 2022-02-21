Президент Ильхам Алиев: Для развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей имеются хорошие перспективы

БАКУ /Trend/ - Для развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей имеются хорошие перспективы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Польши Анджею Дуде.

"Азербайджано-польские отношения имеют глубокие исторические корни и добрые традиции. Наши исторические связи заложили прочную основу нашего сотрудничества в современный период. Нынешнее состояние отношений между нашими народами, основанных на традициях дружбы и возвысившихся до уровня стратегического партнерства, вызывает удовлетворение.

Мы придаем большое значение связям между Азербайджаном и Польшей. Взаимные визиты высокого уровня, расширяющееся сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурной и других сферах – особенности, характеризующие тридцатилетнюю историю наших дипломатических отношений. Примечательно, что в этом году мы также отмечаем пятилетие подписания "Совместной декларации о дорожной карте стратегического партнерства и экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша".

Считаю, что для развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей имеются хорошие перспективы. Использовав в полной мере имеющийся потенциал в экономической, транспортной и других сферах, мы можем еще больше укрепить и расширить наше сотрудничество.

Особое значение в развитии межгосударственных отношений имеют постоянные контакты и визиты на высшем уровне. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю наши встречи с Вами, которые прошли в атмосфере искренности и взаимного доверия. Верю, что азербайджано-польские отношения будут и впредь успешно развиваться и расширяться совместными усилиями в интересах наших государств и народов", - говорится в письме.