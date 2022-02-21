Два депутата Милли Меджлиса прибыли в Ереван
БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Тахир Миркишили и Солтан Мамедов находятся с визитом в Ереване, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Депутаты примут участие в заседаниях комитетов Парламентской ассамблеи "Евронест", которые состоятся 22 февраля в Ереване.
Они изложат позицию азербайджанской стороны по вопросам, которые будут обсуждаться на встречах.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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