Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом успешно развиваются
БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом успешно развиваются.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 21 февраля делегацию, возглавляемую специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
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