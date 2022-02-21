Очередная демонстрация враждебности со стороны армян - перекрыта дорога в аэропорт в связи с визитом азербайджанских депутатов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 февраля в Ереване группа лиц, называющих себя участниками войны, перекрыла дорогу в международный аэропорт "Звартноц" в знак протеста против визита азербайджанских депутатов.

Об этом сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что ожидается участие азербайджанской делегации в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване.

(Перевод: Нубар Кулузаде)