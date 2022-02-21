Компания PwC Azerbaijan выбрана партнером по аудиту Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Фонд Возрождения Карабаха и компания PwC Azerbaijan подписали соглашение об оказании услуг внешнего аудита.

В соответствии с соглашением PwC Azerbaijan на основе Международных стандартов финансовой отчетности проведет аудит финансовой отчетности Фонда за год, завершившийся 31 декабря 2021 года.

Соглашение подписали председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и управляющий партнер компании PwC Azerbaijan в нашей стране Мовлан Пашаев.

Напомним, что 20 декабря 2021 года соответствующим решением Наблюдательного совета Фонда компания PwC Azerbaijan была утверждена в качестве внешнего аудитора Фонда.

Отметим, что PwC — одна из крупнейших сетей по оказанию профессиональных услуг в мире. PwC Azerbaijan предоставляет аудиторские, налоговые, юридические и консультационные услуги в различных областях. Глобальная сеть PwC работает в 157 странах и насчитывает около 300 000 сотрудников.

В 1995 году компания начала свою деятельность в Азербайджане, а в настоящее время в офисе компании в Азербайджане работает около 150 специалистов со всего мира.

С PwC сотрудничают более 200 000 глобальных организаций, в том числе 84% компаний по рейтингу Fortune Global 500.