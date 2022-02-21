В Сухопутных войсках Азербайджана проведены учебные тренировки коммандо (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандо Сухопутных войск были проведены учебные тренировки, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На практических занятиях, приближенных к условиям реального боя, были выполнены различные тактические действия.

Коммандо успешно выполнили все поставленные задачи.

Основной целью тренировок, проводимых в ночное и дневное время с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне Азербайджана, является повышение профессионализма и совершенствование практических навыков коммандо.