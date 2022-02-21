Руководство АМИ Trend провело встречу с Генеральным секретарем ТюркПА

Политика 21 февраля 2022 18:21 (UTC+04:00)
Руководство АМИ Trend провело встречу с Генеральным секретарем ТюркПА

БАКУ /Trend/ - 21 февраля директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов и руководитель Дирекции международных проектов агентства Руфиз Хафизоглу провели встречу с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехметом Сурейя Эром.

На встрече Мехмету Сурейя Эру была предоставлена информация о первой цифровой медиа-платформе «Тюркский мир» (www.turkic.world) , которая создана по инициативе АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group, и объединяет в себе новости тюркоязычных государств.

Было отмечено, что на сегодня к медиа-платформе присоединились официальные государственные агентства всех тюркских государств, и она функционирует уже на восьми языках. Также в ходе встречи было обсуждено широкое освещение деятельности ТюркПА на этой платформе.

Генеральный секретарь ТюркПА выразил удовлетворение встречей, подчеркнув важность сотрудничества в сфере медиа.

Отметив развитие сотрудничества между тюркскими государствами в различных сферах, Мехмет Сурейя Эр подчеркнул важность этой деятельности и в сфере медиа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Руководство АМИ Trend провело встречу с Генеральным секретарем ТюркПА - Gallery Image
Руководство АМИ Trend провело встречу с Генеральным секретарем ТюркПА - Gallery Thumbnail
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