Председатель парламента Молдовы прибыл в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 21 февраля в Азербайджан с официальным визитом прибыл председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию Молдовы во главе с Игорем Гросу встретили первый зампредседателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Молдова Сабир Гаджиев, посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, временный поверенный в делах посольства Молдовы в Азербайджане Николае Кожухарь и другие официальные лица.

Официальный визит завершится 24 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)