Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 25 февраля 2022 года, сообщает во вторник Trend.
В нее включены следующие вопросы:
1. Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о Заявлении Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.
2. Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об избрании члена комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджана" (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон "О газоснабжении" (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в Конституционный закон "О нормативно-правовых актах" (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (второе чтение).
9. Законопроект "О частичном изменении административно-территориального деления города Гянджа" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджане", приложенный к закону "О территориях и землях муниципалитетов" (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана (второе чтение).
(Перевод: Фидан Мустафаева)