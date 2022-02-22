Президент Ильхам Алиев: Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются очень динамично

Политика 22 февраля 2022 16:17 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются очень динамично

БАКУ /Trend/ - Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются очень динамично.

Как сообщает Trend со ссылкой на телеканал Россия 24, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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