Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи - Путин

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин опроверг спекуляции на тему о восстановлении Российской империи.

Как передает Trend со ссылкой на телеканал Россия 24, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин на встрече один на один с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, комментируя признание т.н. "ЛНР" и т.н. "ДНР"

"Мы предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи, это не соответствует действительности", - сказал Владимир Путин.