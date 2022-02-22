Президент Ильхам Алиев: В Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией более 40 пунктов

БАКУ/Trend/ - Декларация достаточно обширная, в ней более 40 пунктов, охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия и будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений.

Как сообщает Trend со ссылкой на телеканал Россия 24, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, говоря о запланированном подписании Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

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