Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Россия подписывают важный документ исторического характера

БАКУ /Trend/ - Этот визит особый. Я в качестве президента в России 48-й раз. Но это особый случай, поскольку сегодня мы подписываем такой важный документ исторического характера.

Как сообщает Trend со ссылкой на телеканал Россия 24, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, говоря о запланированном подписании Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

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