В Отдельной Общевойсковой армии проводятся сборы для повышения профессионализма снайперов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной Общевойсковой армии проводятся сборы с целью повышения профессионализма снайперов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану сборов, выбрав огневую позицию, замаскированные снайперы, используя различные приемы и средства, отрабатывают приемы уничтожения цели прицельным огнем и другие навыки.

На сборах совершенствуются навыки снайперов по многочасовому наблюдению, выживанию и точной стрельбе в различных условиях.

(Перевод: Нубар Кулузаде)