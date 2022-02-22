Япония готовит ряд совместных с Азербайджаном мероприятий - посол

БАКУ /Trend/ - Япония планирует провести большое количество культурных мероприятий в рамках «Года дружбы» с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом во вторник сказал посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада на мероприятии по случаю празднования дня рождения императора Японии Нарухито.

«В этом году исполняется тридцатилетие установления дипломатических отношений между нашими странами. За годы сотрудничества нам удалось достичь больших результатов в развитии экономических отношений», - сказал посол.

С этой целью в течение 2022 года планируется провести ряд мероприятий в областях науки, образования, окружающей среды, телекоммуникаций, сельского хозяйства, культуры, туризма и других областях, сказал посол.