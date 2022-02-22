Путин: Россия продолжит содействовать урегулированию споров между Арменией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Россия продолжит содействовать урегулированию споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Москве.

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