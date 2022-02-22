Азербайджан и Россия будут углублять взаимодействие между вооруженными силами
БАКУ /Trend/ - 22 февраля подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.
Согласно документу, стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества.
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