Президент Ильхам Алиев: Мы уверены, что в торгово-экономической сфере для России и Азербайджана открываются новые возможности

БАКУ/Trend/- Мы уверены, что в торгово-экономической сфере для России и Азербайджана открываются новые возможности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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