Президент Ильхам Алиев: Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором с Арменией

БАКУ/Trend/ - Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации, и прочих вопросов, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Новость обновляется