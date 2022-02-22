Президент Ильхам Алиев: Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором с Арменией

Политика 22 февраля 2022 20:51 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором с Арменией

БАКУ/Trend/ - Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации, и прочих вопросов, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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