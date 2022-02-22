Россия и Азербайджан будут пресекать на своих территориях деятельность, направленную против суверенитета другой стороны

БАКУ /Trend/ - Российская Федерация и Азербайджанская Республика будут решительно пресекать на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны, сообщает Trend.

Об этом говорится в Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанной 22 февраля в Москве.

Как отмечается в документе, стороны развивают двустороннее военно-политическое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран.

Стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества.