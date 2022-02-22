Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 2)

Политика 22 февраля 2022 23:05 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 22 февраля в Москве Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Trend, сначала с заявлением выступил Президент России Владимир Путин.

Заявление Президента Российской Федерации Владимира Путина

Уважаемый Ильхам Гейдарович! Дамы и господа!

Только что подписанная нами с Президентом Азербайджанской Республики Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень. Этот стратегический документ стал центральным элементом и главным итогом состоявшихся переговоров.

И весьма символично, что Декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном. За прошедшие десятилетия российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах. И мы, безусловно, настроены на дальнейшее всемерное развитие по-настоящему тесного союзнического взаимодействия с опорой на прочные традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

Сегодня был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Прежде всего, мы обсудили возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей. Отмечу, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16 процентов и достиг почти трёх с половиной – 3,4 – миллиарда долларов, а общий объём встречных капиталовложений составляет порядка шести миллиардов долларов.

В скором времени очередное заседание проведёт российско-азербайджанская межправительственная комиссия. Также планируем направить российские деловые миссии в Азербайджан для изучения возможностей по развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства и ряда других отраслей.

Российские бизнес-структуры заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики, готовы оказать содействие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии.

Эффективное партнёрство налажено и в промышленности. В прошлом году открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведётся техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. Строится совместный сервисный центр "КамАЗ" в Азербайджане.

Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчётах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики. Наши страны по-партнёрски взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений. Организованы поставки в республику вакцины "Спутник V".

На традиционно высоком уровне находится и сотрудничество в гуманитарной сфере. На днях в Москве стартовали Дни Азербайджана, в рамках которых будут организованы выставки, концерты, литературные чтения и многие другие яркие культурные мероприятия. В свою очередь в начале марта в Азербайджане пройдёт очередной Форум молодёжи двух стран.

Мы признательны азербайджанскому руководству за поддержку и продвижение в республике русского языка и культуры. Напомню, что в стране действует более 300 школ с обучением на русском языке, в большинстве вузов функционируют русскоязычные факультеты. В ходе переговоров господин Президент напомнил, что не 300 школ, а 340 школ – мы не успеваем за этим следить и считать, за что мы очень благодарны, мы придаём этому важное значение. Упомяну, что в России в настоящее время обучаются свыше 11 тысяч азербайджанских студентов, из них более тысячи – за счёт средств федерального бюджета.

Особое внимание, естественно, уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как вы знаете, вчера у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении. Была подтверждена важность осуществления в полном объёме всех трёхсторонних договорённостей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутых на высшем уровне.

Полагаем важным, что сейчас жизнь в регионе налаживается, входит в мирное русло. В свои дома вернулись уже более 50 тысяч беженцев. Решаются практические вопросы реконструкции хозяйственной инфраструктуры, защиты объектов истории, религии и культуры.

С азербайджанской стороны была дана высокая оценка деятельности российского миротворческого контингента и в целом вклада России в стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Наши миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и обеспечивают поддержание режима прекращения огня, проводят работы по разминированию, участвуют в гуманитарных акциях и оказывают помощь местному населению. Российские военные врачи осуществляют профилактические мероприятия против коронавируса, включая вакцинацию российскими препаратами.

Условились и далее содействовать скорейшему разблокированию всех экономических, транспортных связей в регионе. Речь идёт о том, чтобы восстановить в полном объёме пассажирское и грузовое сообщение между Азербайджаном и Арменией и другими странами региона, подготовить к реализации конкретные совместные проекты в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. В этом заинтересованы все участники этого процесса: непосредственные его участники – Азербайджан и Армения – и, конечно, все соседи Армении и Азербайджана.

Ещё одной приоритетной задачей видится запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Со своей стороны Россия многое делала и будет делать для достижения всех вышеупомянутых целей и задач. Конечно же, продолжим оказывать всяческое содействие урегулированию любых спорных вопросов, в том числе пограничных, помогать в решении имеющихся острых проблем.

В общем, сегодняшние переговоры ясно показали, что у России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, в развитии интеграционных процессов на всём евразийском пространстве.

И в заключение хотел бы выразить признательность Ильхаму Гейдаровичу за продуктивную совместную работу сегодня. Убеждён, что достигнутые сегодня договорённости послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-азербайджанских отношений на благо двух стран.

Благодарю вас за внимание.

Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева

- Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы, в первую очередь, выразить благодарность за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Я очень рад вновь побывать в Москве. Наши встречи носят регулярный характер. Менее чем три месяца назад мы также встречались и обсуждали важные вопросы двусторонней повестки, региональной проблематики, и интенсивность наших встреч – яркое свидетельство динамичного характера развития наших связей. Россия и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы, добрососедства, которые сегодня, как Владимир Владимирович отметил, выходят на качественно новый уровень.

Между нами существует очень широкая договорно-правовая база - 245 документов подписано. Но Декларация, которая подписана сегодня, имеет среди них особое значение. Эта Декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. Это и большая привилегия, это и большая ответственность. Мы шли к этому дню упорно, долго, наращивая потенциал сотрудничества, выстраивая отношения, основанные на искренности, на добрососедстве, на прагматизме, на учете взаимных интересов. Практическая работа над Декларацией о союзническом взаимодействии началась чуть более года назад. И за это время соответствующими экспертными группами наших стран был согласован очень обширный документ, состоящий из 43 пунктов и охватывающий практически все основные сферы нашей деятельности.

Первый пункт Декларации говорит о том, что стороны будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга. Этот пункт говорит о характере наших отношений, говорит о том, что эти отношения проверены временем и основаны, как я уже сказал, на дружеских чувствах, на взаимных интересах и на устремлении в будущее. Потому что документ не только подводит итог многолетней совместной работе, но и открывает огромные перспективы на будущее. Мы будем наращивать политическое взаимодействие, будем так же, как и раньше, поддерживать друг друга в международных структурах, увеличивать взаимную торговлю, объем взаимной торговли и решать все вопросы, которые на повестке дня.

Сегодня с Владимиром Владимировичем мы вместе провели более 5 часов. Время прошло очень незаметно. Пять часов интенсивного общения, и это сам по себе показатель того, насколько наши связи тесны и искренни. Мы уверены, что в торгово-экономической сфере открываются новые возможности. Владимир Владимирович отметил значительный рост товарооборота. Уверен, что в этом году эти позитивные тенденции будут наращены.

Этот год, как Вам известно, год 30-летия установления дипломатических отношений. В апреле мы будем отмечать эту дату, и к этому рубежу мы подходим с хорошим заделом.

Очень многообещающие возможности в деле увеличения взаимных инвестиций. Мы сегодня также подробно обсуждали возможности углубления сотрудничества в транспортной сфере, и не только в двустороннем, но и многостороннем, региональном формате, с учетом новой ситуации в регионе, новых геополитических реалий. Существует уже платформа сотрудничества, так называемая "3+3". Уверен, сделав первый шаг, стороны, члены этой платформы, участники платформы будут и дальше сотрудничать, в том числе и в этой сфере. Вопрос открытия коммуникаций в регионе сегодня также обсуждался и, я думаю, имеет очень хорошую перспективу.

Я благодарен Владимиру Владимировичу за оценку нашей деятельности, совместной деятельности по гуманитарному сотрудничеству. Эта сфера всегда находится в центре внимания президентов. Мы, можно сказать, даем соответствующий импульс развитию этой сферы. И те цифры, которые Владимир Владимирович привел по количеству школ с обучением на русском языке, и количество студентов из Азербайджана, обучающихся в России, показательны, они говорят сами за себя. Хотел бы к этому добавить, что в Азербайджане в высших учебных заведениях на русском отделении обучается более 15 тысяч студентов. И интерес к обучению на русском языке растет. Также в нашей стране действуют филиалы МГУ и Медицинской академии имени Сеченова, и мы рассчитываем наращивать потенциал сотрудничества.

Также в этом году мы планируем восстановить регулярное проведение Бакинского гуманитарного форума, которое было прервано из-за пандемии. Он проводился и будет проводиться и дальше под патронатом президентов России и Азербайджана.

Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с участием российских компаний в работе на освобожденных территориях. Существует большой интерес. Уже на сегодняшний день получено 14 заявок от российских компаний, и мы пристально их рассматриваем. Считаю, что эта сфера – это новая сфера нашего сотрудничества - будет и полезна с практической точки зрения, а также будет укреплять уровень нашего взаимодействия.

И конечно же, сегодня мы подробно обсудили постконфликтную ситуацию в регионе. Мы благодарны России и лично Президенту Владимиру Владимировичу Путину за роль в окончании войны между Азербайджаном и Арменией и в усилиях по постконфликтному урегулированию. Считаю, что для такого многолетнего противостояния – около 30 лет – и при таких огромных потерях, с которыми столкнулся Азербайджан, то, что по происшествии чуть более года Азербайджан и Армения уже задействованы в двух, как минимум, международных форматах, а именно - рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформа "3+3", куда входят Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, - это уже показатель наших намерений. И, конечно же, мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты Декларации от 9-10 ноября 2020 года касаемо вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, но, к сожалению, в этом направлении работа идет очень медленно. Как я уже отметил, Президент Владимир Владимирович Путин сыграл важную роль в окончании войны, переводе урегулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования. И сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска пути для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Возможности для этого есть. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации и прочие вопросов, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой.

Новые реалии в регионе, я уверен, принесут новые возможности. Азербайджан настроен на мирное будущее. Нам не нужна война. Она нам не нужна была никогда. Освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путем было вынужденной мера, и наша готовность решать этот вопрос в послевоенной стадии политическими методами – еще одно подтверждение наших намерений. Я уверен, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут и дальше вносить существенный, я бы сказал, решающий вклад в дело укрепление мира на Кавказе, в дело укрепление сотрудничества в Каспийском регионе и на пространстве Евразии.

Еще раз, уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за приглашение, за гостеприимство. Хотел бы воспользоваться возможностью и пожелать дружественному, союзническому народу России новых успехов и новых достижений.

Президент Владимир Путин: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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