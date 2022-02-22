Путин: Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень

Политика 22 февраля 2022 23:51 (UTC+04:00)
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень

БАКУ/Trend/ - Только что подписанная нами с Президентом Азербайджанской Республики Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень. Этот стратегический документ стал центральным элементом и главным итогом состоявшихся переговоров.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин 22 февраля, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Москве.

«И весьма символично, что Декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном. За прошедшие десятилетия российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах. И мы, безусловно, настроены на дальнейшее всемерное развитие по-настоящему тесного союзнического взаимодействия с опорой на прочные традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

Сегодня был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Прежде всего, мы обсудили возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей. Отмечу, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16 процентов и достиг почти трёх с половиной – 3,4 – миллиарда долларов, а общий объём встречных капиталовложений составляет порядка шести миллиардов долларов.

В скором времени очередное заседание проведёт российско-азербайджанская межправительственная комиссия. Также планируем направить российские деловые миссии в Азербайджан для изучения возможностей по развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства и ряда других отраслей.

Российские бизнес-структуры заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики, готовы оказать содействие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии.

Эффективное партнёрство налажено и в промышленности. В прошлом году открыт совместный завод «Группы ГАЗ» и «Азермаш» по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведётся техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. Строится совместный сервисный центр «КамАЗ» в Азербайджане.

Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчётах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики. Наши страны по-партнёрски взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений. Организованы поставки в республику вакцины «Спутник V».

На традиционно высоком уровне находится и сотрудничество в гуманитарной сфере. На днях в Москве стартовали Дни Азербайджана, в рамках которых будут организованы выставки, концерты, литературные чтения и многие другие яркие культурные мероприятия. В свою очередь в начале марта в Азербайджане пройдёт очередной Форум молодёжи двух стран.

Мы признательны азербайджанскому руководству за поддержку и продвижение в республике русского языка и культуры. Напомню, что в стране действует более 300 школ с обучением на русском языке, в большинстве вузов функционируют русскоязычные факультеты. В ходе переговоров господин Президент напомнил, что не 300 школ, а 340 школ – мы не успеваем за этим следить и считать, за что мы очень благодарны, мы придаём этому важное значение. Упомяну, что в России в настоящее время обучаются свыше 11 тысяч азербайджанских студентов, из них более тысячи – за счёт средств федерального бюджета.

Особое внимание, естественно, уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как вы знаете, вчера у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении. Была подтверждена важность осуществления в полном объёме всех трёхсторонних договорённостей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутых на высшем уровне.

Полагаем важным, что сейчас жизнь в регионе налаживается, входит в мирное русло. В свои дома вернулись уже более 50 тысяч беженцев. Решаются практические вопросы реконструкции хозяйственной инфраструктуры, защиты объектов истории, религии и культуры.

С азербайджанской стороны была дана высокая оценка деятельности российского миротворческого контингента и в целом вклада России в стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Наши миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и обеспечивают поддержание режима прекращения огня, проводят работы по разминированию, участвуют в гуманитарных акциях и оказывают помощь местному населению.

Российские военные врачи осуществляют профилактические мероприятия против коронавируса, включая вакцинацию российскими препаратами.

Условились и далее содействовать скорейшему разблокированию всех экономических, транспортных связей в регионе. Речь идёт о том, чтобы восстановить в полном объёме пассажирское и грузовое сообщение между Азербайджаном и Арменией и другими странами региона, подготовить к реализации конкретные совместные проекты в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. В этом заинтересованы все участники этого процесса: непосредственные его участники – Азербайджан и Армения – и, конечно, все соседи Армении и Азербайджана.

Ещё одной приоритетной задачей видится запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Со своей стороны Россия многое делала и будет делать для достижения всех вышеупомянутых целей и задач. Конечно же, продолжим оказывать всяческое содействие урегулированию любых спорных вопросов, в том числе пограничных, помогать в решении имеющихся острых проблем.

В общем, сегодняшние переговоры ясно показали, что у России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, в развитии интеграционных процессов на всём евразийском пространстве.

И в заключение хотел бы выразить признательность Ильхаму Гейдаровичу за продуктивную совместную работу сегодня. Убеждён, что достигнутые сегодня договорённости послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-азербайджанских отношений на благо двух стран»,- сказал он.

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