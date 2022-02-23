Когда Путин говорит о «спорных территориях», он имеет в виду ряд подконтрольных Армении сел Газахского района – Эльчин Мирзабейли

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин неслучайно употребил слова «спорные территории» или «спорные вопросы», говоря о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Не исключено, что Путин имел в виду села Баганис Айрым, Хейримли, Бархударлы, Софулу, Юхары Аскипара, Гызыл Гаджилы и Ашагы Аскипара Газахского района, находящиеся под контролем Армении.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, такой вывод можно сделать, исходя из неоднократных заявлений России о необходимости делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы на основании карт Генерального штаба Советской армии.

По словам политолога, карты Генерального штаба Советской армии и документы, определяющие границы между административно-территориальными субъектами СССР, наглядно свидетельствуют о принадлежности семи указанных сел Газахского района Азербайджану.

«С этой точки зрения нет сомнений в том, что в процессе делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы будет обсуждаться и осуществляться эвакуация этих сел.

Президент России, подняв этот вопрос, возможно, также выразил свое намерение армянской стороне в отношении семи подконтрольных им сел», - сказал Мирзабейли.

Напомним, что 22 февраля в Москве состоялась встреча в формате один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. В российской столице была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин сделали заявления для прессы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)