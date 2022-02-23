Президент Ильхам Алиев: Российско-азербайджанские отношения проверены временем

БАКУ/Trend/ - Российско-азербайджанские отношения проверены временем.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в Москве.

«Вы совершенно правильно отметили, сегодня подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Это новый этап в развитии наших отношений. Сегодня мы с Владимиром Владимировичем очень долго общались, обсуждали очень много важных тем и двустороннего взаимодействия, и региональной проблематики. Конечно же, во время выхода к прессе отмечали важность сегодняшнего дня, который останется в истории межгосударственных отношений наших стран. Конечно, символично, что это происходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений. Помимо прочих вопросов, мы также детально рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества, выразили удовлетворение тем, как развиваются наши связи, и хотел бы выразить вам благодарность за личное внимание, которое вы уделяете развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Рост товарооборота значительный, с учетом пандемической ситуации, конечно же, показатель того, насколько эффективно мы работаем. Также хотел бы отметить эффективную работу межправкомиссии, возглавляемой вице-премьерами наших стран, которая оперативно решает и вопросы, которые возникают на таможенных пунктах, на КПП, а также и занимается стратегическим планированием наших торгово-экономических связей. Очень приятно, что наращивается уровень взаимной торговли. Думаю, что потенциал еще больший. Надеюсь, что в этом году мы также будем с удовлетворением отмечать рост товарооборота.

Безусловно, вопросы, связанные с региональной проблематикой с учетом новых реалий в регионе, создают хорошие предпосылки не только для укрепления мер доверия, мира и безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнерства в двустороннем формате, и в многостороннем. Сегодня на встрече с Президентом Российской Федерации мы также обсуждали перспективы нового формата сотрудничества «3+3», который в первую очередь предполагает на данном этапе активную работу по транспортно-коммуникационной проблематике, логистической проблематике, и уверен, что сегодняшние дискуссии и обмен мнениями, который мы проведем, будут служить делу реализации всех пунктов трехстороннего Заявления руководителей России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года с тем, чтобы мы могли полностью реализовать наши планы.

Российско-азербайджанские отношения проверены временем. Мы на протяжении периода установления дипотношений, конечно же, развиваем связи. Но, конечно, без той основы, которая была заложена предыдущими поколениями, наверное, нам не удалось бы достигнуть этих успехов. И сегодняшнее подписание Декларации и союзническом взаимодействии - это особый документ в портфеле нашей договорно-правовой базы. Уверен, что он будет служить делу укрепления дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между нашими странами.

И особо хотел бы поблагодарить российскую сторону за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень признательны за то, что была послана бригада специалистов, мы получили ПЦР-тесты, и вакцина «Спутник V» нами сертифицирована, как вы знаете. Мы рассчитываем в дальнейшем также работать в этом направлении с тем, чтобы сохранить здоровье наших граждан»,- сказал глава государства.