Азербайджанские артисты славят искусство своей страны по всему миру - руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман

БАКУ /Trend/ - С 21 февраля по 1 марта при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Москве пройдет цикл мероприятий, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, сообщает Trend.

В рамках мероприятий под названием "Дни Азербайджана в Москве" на сцене Театра "Геликон-опера" состоялся гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене".

По словам художественного руководителя московского музыкального театра "Геликон-Опера", народного артиста России Дмитрия Бертмана, замечательные азербайджанские артисты славят искусство своей страны по всему миру.

"Культура - связывает государства. Мы является очевидцами, как Азербайджан развивается в сфере культуры, сколько объектов построено, какие потрясающие коллективы работают в Азербайджане, какие замечательные артисты славят музыку Азербайджана, оперное искусство по всему миру", - отметил он.

Дмитрий Бертман подчеркнул, что гала-концерт с участием азербайджанских артистов на сцене Театра "Геликон-опера" – важное событие.