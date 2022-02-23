Азербайджанские депутаты приняли участие в вечере памяти жертв Ходжалинской трагедии в Ор-Акиве (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова и Анатолий Рафаилов приняли участие в вечере памяти жертв Ходжалинской трагедии в израильском городе Ор-Акива, сообщает в среду Trend.
На вечере выступил ансамбль "Севги" под управлением Марка Агарунова. Солист ансамбля - Салман Рабаев.
Вечер вел руководитель центра "Шолуми" Шауль Симан-Тов.
На мероприятии выступила с речью депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.
На вечере также присутствовали председатель Всеизраильского объединения горских евреев-выходцев с Кавказа Павел Елизаров, вице-мэр города Кирьят-Ям Адам Амилов.
Член Федерации союзов писателей Израиля Батсион Абрамова прочла стихотворение, посвященное трагедии в Ходжалы, из сборника Mənim Dünyam Бести Гелбинура.