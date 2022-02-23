Дни Азербайджана в Москве - важное и значимое событие – Тимур Вайнштейн

БАКУ /Trend/ - С 21 февраля по 1 марта при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Москве проходит цикл мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, сообщает Trend.

В рамках мероприятий Дни Азербайджана в Москве в Театре "Геликон-опера" состоялся гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене".

По словам известного телепродюсера Тимура Вайнштейна, проведение Дней Азербайджана в Москве – важное и значимое событие.

"Конечно, такие мероприятия не просто важны, они невероятно нужны, потому что культурный обмен, который между нашими народами существует долгие годы, будет продолжаться. Это важно, и приятно посещать эти мероприятия. Много друзей на них съезжается, которых очень радостно видеть", - сказал Тимур Вайнштейн.

Он добавил, что в репертуаре Театра "Геликон-опера" - опера "Золушка" представителя азербайджанской композиторской школы Леонида Вайнштейна.