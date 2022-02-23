В Москве открылась фотовыставка, посвященная 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - В столице России Москве, на пересечении Большой Никитской и Тверского бульвара, открылась фотовыставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В экспозицию выставки вошли фотографии, отражающие самые яркие вехи в истории сотрудничества Азербайджана и России.

Напомним, что с 21 февраля по 1 марта при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Москве проходит цикл мероприятий, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.