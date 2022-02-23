Успешная политика Президента Ильхама Алиева является гарантией безопасности и суверенитета Азербайджана - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Подписанная между Азербайджаном и Россией в Москве Декларация о союзническом взаимодействии является документом исторического значения, прежде всего, потому, что каждый ее пункт полностью соответствует национальным интересам Азербайджана. С другой стороны, и Россия, и Азербайджан уважают территориальную целостность, нерушимость границ, независимость и государственный суверенитет друг друга. При этом две страны придерживаются обоюдного обязательства о невмешательстве во внутренние дела. Все это - очень важные моменты.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

По его словам, в Декларации четко прописаны вопросы безопасности в регионе, предотвращения терроризма, в особенности сепаратизма. Азербайджан и Россия объединят усилия в этом направлении и еще больше укрепят новые реалии мира и безопасности в регионе, отметил Керимли.

По его словам, Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная с Россией после исторической Шушинской декларации, подписанной несколько месяцев назад с братской Турцией, также гарантирует безопасность, независимость и стабильность Азербайджану и региону в целом.

«После Победы в Отечественной войне Азербайджан еще больше укрепил свои лидирующие позиции на Южном Кавказе. Наша страна наряду с Турцией и Россией стала крупным игроком в регионе. Шушинская и Московская декларации, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению этих трех стран», - сказал Керимли.

Он отметил, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, не являясь участником какого-либо военного или политического блока. При этом Азербайджан на высоком уровне выстраивает отношения со всеми странами региона и влиятельными центрами силы.

По его словам, Президент Ильхам Алиев проводит прагматичную и продуманную внешнюю политику в соответствии с национальными интересами Азербайджана. Отношения Азербайджана на международном уровне никогда не были направлены против третьих стран.

«В настоящее время Азербайджан готовится к подписанию соглашения с Европейским союзом», - сказал Керимли.

Учитывая происходящие сегодня в мире и регионе противоречивые политические процессы, конфликты между странами, положение Азербайджана на постсоветском пространстве и его успешная политика заслуживают высокой оценки, отметил заместитель гендиректора АМИ Trend.

«Успешная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, является гарантией независимости, безопасности и суверенитета Азербайджана. Все это необходимо оценивать как результат целеустремленности и искусной дипломатии», - сказал Керимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)