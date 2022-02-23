Началась поездка председателя парламента Молдовы в Физули и Шушу

БАКУ/Trend/ - 23 февраля началась поездка делегации, возглавляемой председателем парламента Молдовы Игорем Гросу, в освобожденные от оккупации города Физули и Шуша.

Как сообщает Trend, в ходе поездки делегация ознакомится с Шушинской крепостью, Джыдыр дюзю, домом-музеем Бюльбюля и другими историческими местами.

Гости также ознакомятся с работами по реконструкции, проводимыми в Шуше.