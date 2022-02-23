Турция ожидает позитивного подхода от Армении – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Если Армения решительно настроена на продолжение процесса нормализации отношений с Турцией, начатого спецпредставителями, то не может быть и речи о том, чтобы держать границу закрытой.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, сопровождавшим его во время визита в ряд стран Африки.

Президент напомнил, что Турция в целях нормализации отношений приняла решение возобновить прямое авиасообщение с Арменией.

«В начале этого месяца начали выполняться рейсы между Стамбулом и Ереваном. Мы ожидаем от Армении позитивного подхода. Мы сказали, что устраним проблемы между Турцией и Арменией, создав платформу с участием шести стран. Мы поддерживаем создание этой платформы. С этой точки зрения могут развиваться, поддерживая друг друга, процессы нормализации отношений Азербайджана и Армении и отношений Турции и Армении.

Точно так же наша идея регионального сотрудничества будет поддерживать и подпитывать эти двусторонние процессы. Каждый должен действовать конструктивно, чтобы эффективно использовать эту историческую возможность. Мы продолжим осуществлять все эти процессы в тесной координации с Азербайджаном, как делали это до сих пор», - сказал Эрдоган.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)