Для устойчивого мира в регионе Армения должна попросить прощения за Ходжалинский геноцид - глава международного центра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для устойчивого мира в регионе Армения должна попросить прощения за Ходжалинский геноцид.

С таким призывом выступил сегодня в штаб-квартире ОБСЕ председатель Будапештского центра предотвращения геноцидов и массовых убийств Георгий Татар, передает Trend.

Выступая в столице Австрии Вене на международном мероприятии на тему "Мир и справедливость", организованном посольством Азербайджана в Австрии, Центром анализа международных отношений и коммуникации, Георгий Татар, предоставив широкую информацию о Ходжалинском геноциде, учиненном в феврале 1992 года, назвал это преступление одной из самых кровавых трагедий конца ХХ века, добавив, что с ним связано одно из основных препятствий в установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

"44-дневная война, положив конец карабахскому конфликту, создала условия для нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что в результате кампании "Справедливость для Ходжалы" эта трагедия широко признается в мире как геноцид, и отсутствие адекватной оценки в связи с Ходжалинской трагедией именно со стороны Армении создает серьезные препятствия для процесса нормализации в регионе. Ответственность за эту трагедию лежит на бывшем руководстве Армении, и извинения Еревана за это преступление помогут как самой Армении разобраться со своим прошлым, так и установлению устойчивого мира в регионе", - сказал Татар.

Ссылаясь на международный опыт миростроительства в постконфликтный период, международный центр во главе с Георгием Татаром объявил о начале инициативы "Признай во имя примирения" с целью достижения справедливости для жертв Ходжалы и установления мира в регионе. Основными целями инициативы являются не только достижение под влиянием международного сообщества признания Арменией геноцида, но и содействие диалогу между азербайджанским и армянским обществами и обеспечение соответствующих условий для постконфликтного периода.

Подчеркнув, что в ближайшее время планируется создание широкой международной коалиции вокруг инициативы, посвященной 30-летней годовщине Ходжалинской трагедии, Татар отметил, что коалиция открыта для правозащитных организаций и авторитетных экспертов. Мероприятия в рамках инициативы будут продолжены в течение этого года.

Отметим, что Георгий Татар долгие годы занимал различные посты в МВД Венгрии, секретариате Совета Европы, с 2010 года является председателем Будапештского центра предотвращения геноцидов и массовых убийств.

(Перевод: Нубар Кулузаде)