Жертва геноцида в Сребренице призвала Пашиняна признать Ходжалинский геноцид

БАКУ /Trend/ - Сегодня, как уже сообщалось, на международном мероприятии “Мир и справедливость” в штаб-квартире ОБСЕ в столице Австрии Вене было объявлено об инициативе "Признай во имя примирения” председателя Будапештского центра предотвращения геноцидов и массовых убийств Георгия Татара. Основной целью инициативы является достижение под влиянием международного сообщества признания Арменией Ходжалинского геноцида. Было отмечено, что инициатива открыта к участию правозащитных организаций и авторитетных экспертов, сообщает Trend.

Ведущая данного мероприятия, заместитель директора Музея Центра памяти жертв Сребреницы Амра Бегич, эмоционально выступив в конце мероприятия, назвала восстановление справедливости для Ходжалы долгом перед человечностью. Отметив, что преступление, совершенное в Ходжалы, имеет много общего с геноцидом, совершенным в Сребренице, она объявила о своем участии в озвученной инициативе.

Бегич отметила, что считает важным, чтобы Армения с целью внести вклад в мир признала Ходжалинский геноцид. Обратившись ко всем сторонникам мира, она предложила провести специальную акцию по призыву к признанию Ходжалинского геноцида официальных представителей Армении, в первую очередь премьер-министра Никола Пашиняна, а также рядовых граждан этой страны.

“Эти слова, которые вы напишете – “Ходжалы: Признай во имя примирения” (Khojali:RecognizeToReconcile) – самый простой шаг на пути к установлению мира в регионе и с точки зрения нашего человеческого долга перед жертвами Ходжалы”, - подчеркнула общественный деятель.

Отметим, что сама Амра Бегич лишилась семьи во время геноцида в Сребренице.

Она получила образование в сфере криминалистике в Нидерландах, работала в Институте международного сотрудничества в Германии. С 2005 года работает в Мемориальном комплексе Сребреницы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)