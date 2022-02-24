Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - С 20:30 до 20:55 23 февраля вооруженные силы Армении со своих позиций в направлении Горусского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селе Ахмедли Лачинского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии, отмечается в сообщении оборонного ведомства.