Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны
БАКУ /Trend/ - С 20:30 до 20:55 23 февраля вооруженные силы Армении со своих позиций в направлении Горусского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селе Ахмедли Лачинского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии, отмечается в сообщении оборонного ведомства.
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