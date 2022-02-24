Президент Ильхам Алиев: Декларация открывает большие перспективы для будущего взаимодействия России и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Декларация открывает большие перспективы для будущего взаимодействия России и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

"Между Россией и Азербайджаном подписано очень много документов – более 200. Но этот особый, поскольку по происшествии 30 лет межгосударственных отношений мы вышли на уровень союзничества. По существу, я бы сказал, мы его официально закрепили. Потому что характер отношений между Россией и Азербайджаном на протяжении многих лет, я думаю, отвечал всем параметрам отношений союзников. То есть это документ, который не только подводит итог под большой работой, но и также открывает большие перспективы для будущего взаимодействия России и Азербайджана, а также перспективы позитивного регионального развития. И менее чем через сутки после подписания этого документа, я здесь. Как уже было отмечено, я здесь не впервые и эти стены для меня стали родными. И особенно та непринужденная обстановка, которая всегда существует в ТАССе, возможность обменяться мнениями и прояснить какие-то вопросы, которые иногда бывают за рамками официальных заявлений.

Вчера были сделаны официальные заявления Президентом России и мной. В азербайджанской прессе они были полностью опубликованы. Я думаю, что имели возможность с ними ознакомиться. Поэтому не хотел бы повторяться. Думаю, что нужно оставить больше времени просто для нашей беседы. Так что очень рад всех вас видеть. И спасибо, что нашли время прийти, потратить свое время на эту встречу. Я это очень ценю", - сказал глава государства.