Президент Ильхам Алиев Маргарите Симоньян: ... Что случилось с азербайджанцами, которые случайно попадали на территорию, подконтрольную армянским вооруженным формированиям

БАКУ/Trend/ - Не хочу говорить о том, что случилось с азербайджанцами, которые случайно попадали на территорию, подконтрольную армянским вооруженным формированиям, которые хотели посетить свои дома и были задержаны, потом пленены и подвергнутые пыткам. Это другая тема.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации, отвечая на вопрос Маргариты Симоньян.

Президент Ильхам Алиев: Ну, во-первых, должен сказать, что информация, которой вы поделились с нами, мягко говоря, не соответствует действительности. У нас нет запрета на въезд по этническому принципу, и многочисленные визиты представителей армянского народа в Азербайджан тому свидетельствуют. Они участвуют в спортивных мероприятиях, в таких, как Евроигры. Команда из Армении участвовала, и я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль. Он стоял на подиуме рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото, я награждал и его в том числе, пожал ему руку и поздравил, и зал, который, может быть, не был полностью настроен вот на это, долго мне аплодировал.

Маргарита Симоньян: Я знаю эту историю.

Президент Ильхам Алиев: Да, вот видите. Ну значит в том, что вы говорили, все-таки существует определенная тенденциозность. То же самое и когда представители Армении приезжают, даже не только этнические армяне, представители Армении приезжают в Азербайджан на различные мероприятия. Был несколько лет назад визит католикоса Гарегина, я с ним встречался в своем рабочем кабинете. Он посетил армянскую церковь в центре Баку и был удивлен тому, что в этой церкви мы храним более 5 тысяч книг на армянском языке, он сам этому свидетель. И таких примеров я могу привести много - и депутаты, и общественные деятели, и граждане других стран с армянскими корнями. У нас запретов нет. Есть, вернее, было беспокойство, что в случае, когда это происходит, как бы хаотично, есть определенный риск того, что могут быть какие-то инциденты. Потому что на протяжении почти что 30 лет все азербайджанское культурное, историческое, религиозное наследие в Карабахе и Зангезуре было уничтожено. И я привез с собой книгу, это даже не книга, а фотоальбом “Карабах до и после оккупации”. Я вам ее представлю, вы посмотрите, это лучше любых слов, что там произошло. И, естественно, очень много пострадавших, очень много людей, лишившихся родителей, близких. У нас до сих пор около 4 тысяч пропавших без вести. Нам не возвращают и не говорят о местах массового захоронения, к сожалению. Мы же отвечаем за безопасность своих граждан и своих гостей, поэтому наша просьба заключалась в том, чтобы в случае, когда либо граждане Армении, либо лица с армянскими фамилиями приезжают в Азербайджан, соответствующие органы были проинформированы. В частности, если речь идет о России, то посольство и посол Полад Бюльбюльоглу эти инструкции знают. Случаи, когда было отказано во въезде, были, но они случались именно потому, что вот эти формальности не были соблюдены.

Не хочу говорить о том, что случилось с азербайджанцами, которые случайно попадали на территорию, подконтрольную армянским вооруженным формированиям, которые хотели посетить свои дома и были задержаны, потом пленены и подвергнутые пыткам. Это другая тема. Но думаю, что после окончания войны и в случае, если армянское руководство воспримет наши идеи начать работать над мирным договором, такие визиты могут быть делом обыденным, как это было до войны. И Баку, в отличие от Еревана, всегда был многонациональным городом. Азербайджан до сих пор является многонациональным государством, в отличие от Армении, которая является моноэтническим государством, где практически все национальные меньшинства, в первую очередь, азербайджанцы, были депортированы, изгнаны. Поэтому дух мультикультурализма в Азербайджане практически виден везде, и, более того, в Азербайджане проживают тысячи граждан Азербайджана армянской национальности. Их меньше, чем та цифра, которая называется - 30 тысяч. 30 тысяч - это было, наверное, лет 10-15 назад, но, тем не менее, они есть, они живут, и нормально живут, и никто не предъявляет им никаких претензий. Так что я использую возможность ответить на ваш вопрос, хотел бы вас пригласить приехать в Азербайджан. И вы увидите, что никаких ограничений нет.