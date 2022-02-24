Президент Ильхам Алиев: Подписание Декларации между Россией и Азербайджаном – результат очень серьезной работы на протяжении многих лет

БАКУ /Trend/ - Подписание Декларации между Россией и Азербайджаном – результат очень серьезной работы на протяжении многих лет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

"Это выше, чем договор, потому что договор, насколько я помню, был о дружбе, сотрудничестве и безопасности, но он не определял формат отношений как союзников. И многие годы отношения между Россией и Азербайджаном характеризовались как мной, так и Президентом Путиным как отношения стратегических партнеров. Нынешний формат отношений – это выше. То есть, выше этого практически нет. И в межгосударственных отношениях это – вершина айсберга, если можно так сказать. Я дал поручение, Министерство иностранных дел Азербайджана выставило на сайте полный текст Декларации, с тем чтобы каждый мог с ним ознакомиться. Там, как я вчера отметил, 43 пункта. Конечно, комментировать все пункты - займет слишком много времени. Да в этом и нет надобности, можно посмотреть. Но само название этой Декларации уже говорит о многом. Это, как я уже сказал, результат очень серьезной работы на протяжении многих лет по повышению уровня взаимодействия и результат конкретной работы группы представителей России и Азербайджана в течение более одного года – это с января прошлого года – над собственно текстом этой Декларации. Она охватывает практически все сферы жизнедеятельности. И, конечно же, также в стадии проработки находится серия документов, которые будут подкреплять эту Декларацию конкретными соглашениями по различным направлениям", - сказал глава государства.