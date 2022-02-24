Президент Ильхам Алиев: В реализации находятся 8 дорожных карт, которые приняты Россией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В реализации находятся 8 дорожных карт, которые приняты Россией и Азербайджаном по различным направлениям торгово-экономической, транспортной, гуманитарной деятельности и в других направлениях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

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