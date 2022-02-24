Президент Ильхам Алиев поставил Симоньян на место: Вы в данном случае задали вопрос как армянка

Политика 24 февраля 2022 13:45 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поставил Симоньян на место: Вы в данном случае задали вопрос как армянка

БАКУ/Trend/ - Вы в данном случае задали вопрос как армянка.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации, отвечая на вопрос Маргариты Симоньян.

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и Международного информиационного агентства «Россия Сегодня»: Ильхам Гейдарович, мы сейчас в процессе, когда обсуждаются все новые и новые санкции, в том числе санкции персональные, некоторым из здесь присутствующих уже запрещен въезд в Европу, как Дмитрию, некоторым он будет, скорее всего, запрещен сегодня, как я, например. Мы знаем много примеров, когда людям запрещен въезд куда бы то ни было на основании того, что они сделали или не сделали, говорили, как мы с Дмитрием, или не говорили. Мы также знаем много примеров, когда запрещен въезд на основании гражданства, потому что отношения между разными странами бывают разными. Но в мире почти нет примеров, когда въезд в страну был бы запрещен по этническому признаку. Мы все знаем, что въезд армянам в Азербайджан запрещен. Обычно это объясняется соображениями безопасности. Таким образом азербайджанский народ выставляется ну в каком-то нехорошем, что странно, свете. Мне сложно поверить, я не верю, что это так, что в Азербайджане люди, увидев живого этнического армянина, на него накинутся и разорвут на кусочки, все-таки, не средневековье же. Вам не хотелось бы подать пример такого цивилизованного, культурного отношения к этому вопросу и просто отменить этот нелепый статус-кво?

Президент Ильхам Алиев: Ну, во-первых, должен сказать, что информация, которой вы поделились с нами, мягко говоря, не соответствует действительности. У нас нет запрета на въезд по этническому принципу, и многочисленные визиты представителей армянского народа в Азербайджан тому свидетельствуют. Они участвуют в спортивных мероприятиях, в таких, как Евроигры. Команда из Армении участвовала, и я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль. Он стоял на подиуме рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото, я награждал и его в том числе, пожал ему руку и поздравил, и зал, который, может быть, не был полностью настроен вот на это, долго мне аплодировал.

Маргарита Симоньян: Я знаю эту историю.

Президент Ильхам Алиев: Да, вот видите. Ну значит в том, что вы говорили, все-таки существует определенная тенденциозность. То же самое и когда представители Армении приезжают, даже не только этнические армяне, представители Армении приезжают в Азербайджан на различные мероприятия. Был несколько лет назад визит католикоса Гарегина, я с ним встречался в своем рабочем кабинете. Он посетил армянскую церковь в центре Баку и был удивлен тому, что в этой церкви мы храним более 5 тысяч книг на армянском языке, он сам этому свидетель. И таких примеров я могу привести много - и депутаты, и общественные деятели, и граждане других стран с армянскими корнями. У нас запретов нет. Есть, вернее, было беспокойство, что в случае, когда это происходит, как бы хаотично, есть определенный риск того, что могут быть какие-то инциденты. Потому что на протяжении почти что 30 лет все азербайджанское культурное, историческое, религиозное наследие в Карабахе и Зангезуре было уничтожено. И я привез с собой книгу, это даже не книга, а фотоальбом “Карабах до и после оккупации”. Я вам ее представлю, вы посмотрите, это лучше любых слов, что там произошло. И, естественно, очень много пострадавших, очень много людей, лишившихся родителей, близких. У нас до сих пор около 4 тысяч пропавших без вести. Нам не возвращают и не говорят о местах массового захоронения, к сожалению. Мы же отвечаем за безопасность своих граждан и своих гостей, поэтому наша просьба заключалась в том, чтобы в случае, когда либо граждане Армении, либо лица с армянскими фамилиями приезжают в Азербайджан, соответствующие органы были проинформированы. В частности, если речь идет о России, то посольство и посол Полад Бюльбюльоглу эти инструкции знают. Случаи, когда было отказано во въезде, были, но они случались именно потому, что вот эти формальности не были соблюдены.

Не хочу говорить о том, что случилось с азербайджанцами, которые случайно попадали на территорию, подконтрольную армянским вооруженным формированиям, которые хотели посетить свои дома и были задержаны, потом пленены и подвергнутые пыткам. Это другая тема. Но думаю, что после окончания войны и в случае, если армянское руководство воспримет наши идеи начать работать над мирным договором, такие визиты могут быть делом обыденным, как это было до войны. И Баку, в отличие от Еревана, всегда был многонациональным городом. Азербайджан до сих пор является многонациональным государством, в отличие от Армении, которая является моноэтническим государством, где практически все национальные меньшинства, в первую очередь, азербайджанцы, были депортированы, изгнаны. Поэтому дух мультикультурализма в Азербайджане практически виден везде, и, более того, в Азербайджане проживают тысячи граждан Азербайджана армянской национальности. Их меньше, чем та цифра, которая называется - 30 тысяч. 30 тысяч - это было, наверное, лет 10-15 назад, но, тем не менее, они есть, они живут, и нормально живут, и никто не предъявляет им никаких претензий. Так что я использую возможность ответить на ваш вопрос, хотел бы вас пригласить приехать в Азербайджан. И вы увидите, что никаких ограничений нет.

Маргарита Симоньян: Вы сказали, что в моем вопросе есть тенденциозность. Поверьте, ее в нем нет. Я знаю о тех случаях, о которых Вы говорите. И как бы говорите, что все-таки случаи специальные. О них известно Президенту страны – это спортивные мероприятия, мероприятия политические, общественные. А вот, например, отправить съемочную группу, где был бы даже звукорежиссер с армянской фамилией за 20 лет, что я работаю в этой системе, никому еще не удалось. Если это сейчас не так, Вы приглашаете меня с армянской фамилией, может быть ,я смогу взять с собой еще несколько коллег, которые с удовольствием бы приехали. Я Вас правильно услышала, что вот можно обращаться в таких случаях, если мы с группой туда едем?

Президент Ильхам Алиев: Да.

Михаил Гусман: Это не означает, что в структуре, которую возглавляет Маргарита, все работающие - армяне. Это не означает, нет.

Президент Ильхам Алиев: Ну я думаю, большинство.

Маргарита Симоньян: Вы ошибаетесь

Президент Ильхам Алиев: Ну вы тоже только что ошиблись.

Маргарита Симоньян: У меня работают 6 тыс. человек. Большинство из них англичане и американцы. Так вот я правильно понимаю, что мы можем…… Я, Ильхам Гейдарович, росссиянка в пятом поколении.

Президеет Ильхам Алиев: Да, но вы в данном случае задали вопрос как армянка, насколько я понял.

Маргарита Симоньян: Я задала вопрос как руководитель организации, которая сталкивается с тем, что в две страны я не могу отправлять своих сотрудников исключительно по этническому признаку: в Азербайджан - людей с армянскими фамилиями и в Абхазию - людей с грузинскими фамилиями. Мне просто кажется, что в современном мире это неправильно и то, что мы с Вами сейчас, мне кажется, переходим на какой-то этнический пласт разговора, это тоже неправильно.

Президент Ильхам Алиев: Вы начали, я просто хотел вас поправить, сказав, что то, что вы говорите, это не так. И таких примеров я могу привести сотни, когда люди с армянскими фамилиями приезжают и в составе съемочной группы, и в составе официальных делегаций и в том числе из России, и из других стран - и из Франции, США, очень много было. чего не было просто наверное вам об этом неизвестно. Но думаю, что если вы приедете со своей группой, вы в этом убедитесь.

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