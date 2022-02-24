Президент Ильхам Алиев: Мы официально несколько лет назад обратились в Секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя

БАКУ /Trend/ - Мы официально несколько лет назад обратились в Секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

«Дело в том, что касается ШОС, мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. Мы официально несколько лет назад обратились в Секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. И мои контакты с руководством России, с руководством Китайской Народной Республики и с другими членами ШОС в этом контексте говорят о том, что нет никаких причин для того, чтобы нам статус не подняли. Но это до сих пор не происходит по неизвестным для нас причинам.

Что касается других интеграционных проектов, то мы исходим из целесообразности и насколько это отвечает нашим национальным интересам. Думаю, что ни для кого не секрет, что в ОДКБ ведущая роль принадлежит России. Это было продемонстрировано не так давно на пространстве СНГ, и даже до событий в Казахстане всем было ясно. Имея союзнические отношения с Российской Федерацией, а также 2 пункта из 43 прямо говорят о вопросах, связанных с оказанием при необходимости военной помощи, - это пункт 6-й и пункт 16-й - я думаю, что этого вполне достаточно. Потому что понятно, что ОДКБ является ОДКБ до тех пор пока там Россия. Если России не в ОДКБ, значит об ОДКБ никто и не вспомнит. Вот мы исходим из этого. Поэтому шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан. С другими членами ОДКБ, за исключением Армении, у нас также очень доверительные, близкие, дружеские отношения. Думаю, что после окончания Второй Карабахской войны отношения с Арменией тоже нормализуются. Во всяком случае, мы официально заявили о желании заключить мирный договор с Арменией. Наверное, на каком-то этапе это произойдет. Но в нынешних геополитических реалиях мы должны быть реалистами, не должны желать того, что достигнуть невозможно. Мы должны двигаться в направлении установления прочного мира на Кавказе. Поэтому думаю, что вчерашний документ отвечает в определенной степени на ваш вопрос. То же самое, предвидя следующие темы, касается и вопроса, связанного с ЕвразЭС. Это тоже давно дискутируется и в экспертном сообществе, и в политической плоскости. Но здесь опять же мы исходим из того, насколько это будет отвечать нашим экономическим интересам, поскольку наша стратегия и тактические шаги были всегда основаны на собственных ресурсах, на том, чем мы располагаем. И нам удалось создать самодостаточную экономику и не зависеть ни от международных финансовых институтов, ни каких-то других финансовых вливаний», - сказал глава государства.