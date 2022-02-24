В Азербайджане проводятся командно-штабные учения соединений сухопутных войск

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2022 год, проводятся командно-штабные учения соединений сухопутных войск, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом обеспечивается развертывание на территории органов управления воинскими частями, поднятых по сигналу тревоги, а деятельность подразделений уточняется на карте.

Заслушиваются доклады о принятых командирами решениях по выполнению поставленных задач.

Основной целью проведения учений является повышение управленческих способностей и практических навыков командиров по принятию быстрых решений в процессе приведения подразделений в различные состояния боеготовности, а также совершенствование деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Все задачи, поставленные на учениях, были успешно выполнены, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)