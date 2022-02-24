Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Первая вакцинация в мире была в декабре 2020 года в Соединенных Штатах, у нас вакцинация началась 18 января 2021 года

БАКУ/Trend/ - Могу сказать, что, если я не ошибаюсь, первая вакцинация, по-моему, в мире была в декабре 2020 года в Америке, по-моему, в Соединенных Штатах. У нас вакцинация началась 18 января 2021 года. То есть достаточно быстро были доставлены в страну вакцины.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала 23 февраля Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в ходе встречи вместе с Президентом Ильхамом Алиевым в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

«По ситуации сейчас можно сказать, что последняя волна в Азербайджане идет на спад. Но если интересно, я могу немного рассказать о нашем опыте, потому что ситуация, с которой столкнулись все страны, в том числе и Азербайджан, была неординарная и вызов был очень большой. И сегодня, по прошествии двух с лишним лет, мы имеем какой-то опыт, и я могу поделиться. Когда все это начиналось, это февраль-март 2020 года, вы, наверное, все помните, разные версии были, кто-то верил, кто-то понимал, кто-то не понимал, отрицание было. В конце февраля у нас было четкое понимание, что происходит что-то действительно очень серьезное, которое требует принятия неординарных и незамедлительных мер. И я считаю, что одна из, наверное, основ, почему дальнейшая работа сложилась, - удалось очень быстро создать очень профессиональный штаб, команду. Причем, было ясно, что только медицинскими работниками здесь не обойтись, абсолютно широкий спектр, и была собрана группа из членов правительства и экспертов, молодых ученых, особенно математиков, потому что уже тогда было ясно, что надо будет высчитывать, делать прогнозы. Но, спасибо господину Президенту, он сразу же стал прислушиваться к рекомендациям. Таким образом, мы на первом этапе достаточно быстро приняли решение о закрытии границ. Это был март. Это, конечно, в какой-то степени помогло, но потом дальнейшее развитие событий показывало, что, конечно, было несколько достаточно сильных, строгих карантинных режимов. Что было важно еще сделать быстро, и эта команда с этим справилась, - посмотреть наши слабые места, естественно, в сфере здравоохранения, потому что основной вызов – это коллапс в системе здравоохранения, и где-то уже в апреле мы знали , чего нам не хватает. И за короткий промежуток времени мы смогли приобрести, - конечно, опять-таки были выделены средства, - десять, а в последующем еще 2 - около 12 модульных госпиталей, которые очень быстро были доставлены в страну, собраны. Через год, опираясь на .опыт первого года, мы понимали точно какое именно оборудование нам нужно, какие госпитали нам нужны. Допустим, на второй год пандемии мы заказывали уже модульные больницы чисто с реанимационными койками, потому что стало ясно, что с обычными койками проблем не будет, а с реанимационными может быть.

Один из аспектов, наверное, основных, - то, что эта команда работала. Она до сих пор работает. Могу сказать, что прогнозы, которые они до сегодняшнего дня дают, от 90 до 95 процентов сбывались. То есть, мы ожидали каждую волну. Ошибка могла быть недельной, когда у нас будет рост, когда будет спад, когда будет плато. Это очень помогало, потому что это давало возможность правительству высчитывать правильно сроки, если нужно делать, принимать какие-то экстренные меры, карантинные меры. Параллельно с этим было закуплено, естественно, то медицинское оборудование и лекарства, которые были необходимы. К концу первого года – даже к середине – уже стало ясно, что речь идет о вакцинации, Тут тоже удалось коллегам быстро связаться. Могу сказать, что, если я не ошибаюсь, первая вакцинация, по-моему, в мире была в декабре 2020 года в Америке, по-моему, в Соединенных Штатах. У нас вакцинация началась 18 января 2021 года. То есть достаточно быстро были доставлены в страну вакцины. Это были китайские вакцины, эта была российская вакцина на следующем этапе. И по линии COVAX мы получили также европейские вакцины. То есть выбор с вакцинами был. Решение было, что, естественно, вакцинация будет добровольная, бесплатная, и был выбор. И вот тут, конечно, очень важен второй аспект. Я считаю, что, если считать наш опыт успешным, как сказал Миша, наверное, очень важный аспект – правильная коммуникация с обществом. Потому что ситуация была для людей новая, страшная во многом. Было и отрицание, были всякие конспирологические версии, как и везде, в принципе. Нам помогло что? Нам помогло то, что, во-первых, мы сразу поняли, что месседжи, которые будут исходить от штаба, должны быть абсолютно четкими, мы должны их так выверить, чтобы потом мы не меняли. Потому что в такой ситуации очень было важно сказать и делать. И в данном случае опять я благодарна Президенту, потому что он обращался к людям, он обращался к общественности и давал эти месседжи. И тут сыграло роль то, что, конечно, люди доверяют Президенту. Вот в данной ситуации с ковидом это еще раз подтвердило насколько важно иметь вот это доверие, потому что услышанное от него воспринималось как однозначная правда. Естественно, были скептики, были скептически настроенные люди, были, в небольшом количестве есть антиваксеры. Но в целом, нам удалось избежать каких-то вот, скажем, ощутимых противоречий или волнений. У нас люди пошли вакцинироваться. И достаточно дисциплинированно вакцинировались. На сегодняшний день у нас две дозы получило около 70 процентов людей старше 18 лет. Потому что в основном у нас вакцинируются люди старше 18 лет. Для детей вакцинация только по решению родителей, обязательной вакцинации нет, и Минздрав так и объявляет, что это только по решению родителей. Поэтому как бы, наверное, комплекс этих двух мер помог пойти по наиболее оптимальному сценарию. Хотя, конечно, ситуация – она и была, и до сих пор в общем-то – хотя есть, такой осторожный оптимизм, что омикрон – это возможно конец эпидемии. Вместе с тем звучат и другие версии, что могут появиться новые версии вируса, гораздо опаснее, гораздо более смертельные. Но, в целом, на сегодняшний день, анализируя пройденный путь, я вот эти два, наверное, компонента считаю основным: быстрое создание очень работоспособной, очень правильной команды – и хочу подчеркнуть, что не только медиков, и второе то, что мы очень выверенные и очень, на наш взгляд, правильные месседжи давали обществу. И вот как-то это сработало. Тема такая, что я, пользуясь случаем, хочу всем пожелать здоровья. Потому что, конечно, эти два года, были очень непростыми для всех. К сожалению, несмотря на то, что кто-то более успешно справляется, кто-то менее успешно, люди гибнут, у нас тоже гибнут. Очень хочется надеяться, что мы уже близки к концу этой истории», - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.