Президент Ильхам Алиев: Практически все западные СМИ, с которыми я общался, были тенденциозно настроены к Азербайджану

БАКУ/Trend/ - Практически все западные СМИ, с которыми я общался, были тенденциозно настроены к Азербайджану, и в вопросах звучало больше обвинения, причем уже утверждения, нежели желания что-то узнать.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

"Мы с самого начала независимости столкнулись с определенным информационным вакуумом, и даже более того, если бы это был просто вакуум, это было бы полбеды, с неправильной интерпретацией нашей деятельности, - и, кстати, до сих пор мы это ощущаем не только, скажем, в западных странах, но и в других странах, - неправильной интерпретацией иногда из-за незнания, иногда из-за предвзятости, того, что мы делаем внутри, того, что делаем на международной арене. Поэтому одной из главных проблем до последнего времени для нас было именно донесение правды о карабахском конфликте до мировой общественности. Общественности, потому что политические структуры все прекрасно знали. Но это просто их устраивало - ни мира, ни войны, бесполезные переговоры, Минская группа приезжает, уезжает, 30 лет. Кстати, в этом году они будут отмечать юбилей деятельности с 1992 года. А поэтому нам надо было донести правду о том, что произошло в Карабахе, до широкой общественности, до тех, кто в экспертном сообществе, кто формирует общественное настроение. Именно правду, а не то, как это было представлено, к сожалению, многие годы. И вот во время войны это удалось сделать. Удалось. Многие говорят, что мы вот информационную войну выиграли. Но мы ее не вели. Мы просто получили возможность, поскольку внимание мира было приковано к этой войне, получили возможность просто говорить правду. И в отличие от армянской стороны, мы говорили правду и своему народу, и общественности. Так что я благодарен и вам, и другим российским СМИ, которые создали возможность, Дмитрию Константиновичу особую благодарность за то, что представил возможность с Пашиняном быть в эфире и, как говорится, довести до российских телезрителей нашу позицию, и многим западным. Хотя я скажу, что практически все западные СМИ, с которыми я общался, были тенденциозно настроены к Азербайджану, и в вопросах звучало больше обвинения, причем уже утверждения, нежели желания что-то узнать. Но, тем не менее, это дало возможность все-таки даже в это пространство вклиниться. Думаю, то, что в мире в целом достаточно быстро приняли новые реалии, в том числе и потому, что было ясно, кто прав, кто был оккупирован, кто воевал на своей земле, кто являлся оккупантом. Вот за это я благодарен вам и вашим коллегам. И также должен сказать, что в целом российское медийное поле было нейтральным. Но за исключением определенных шероховатостей, каких-то личностных моментов, в целом, я отмечаю, что нейтральность была полностью сохранена. И за это тоже благодарен, потому что не всегда так бывало", - сказал глава государства.