Президент Ильхам Алиев: С Россией мы очень тесно работаем, и с Украиной у нас отношения развиваются

Политика 24 февраля 2022 14:26 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: С Россией мы очень тесно работаем, и с Украиной у нас отношения развиваются

БАКУ /Trend/ - С Россией мы очень тесно работаем, и с Украиной у нас отношения развиваются.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

"Все настолько свежо, что пока из ведущих столиц мы видим только заявления, естественно, диаметрально противоположные. И как будет развиваться ситуация, я затрудняюсь говорить. В чем будут состоять санкции против России тоже? Ведь Запад до сих пор их не объявил. То есть, какие-то намеки делаются. Я слышал о том, что не хотят объявлять санкций, как бы считая что это может быть фактором сдерживания - их необъявление, а объявление как бы с их точки зрения развяжет руки. Но это опять же тот анализ, который я черпаю, также как и вы, наблюдая за тем, что происходит и по российскому телевидению, и по турецкому телевидению, и по британскому, насколько хватают мне мои лингвистические способности. Большей информацией чем вы, я не обладаю, с точки зрения каких-то аналогий и анализа, знания как бы ситуации, поскольку с Россией мы очень тесно работаем, и с Украиной у нас отношения развиваются. Могу что-то предположить, но уверен, что, как я уже сказал, те, кто вовлечен непосредственно, спрогнозировать все не смогут. Для этого нужно знать планы. Для этого нужно знать планы руководства России, планы руководства Украины, возможности. Мы можем предполагать реакцию Запада, когда она перейдет в практическую плоскость - от заявлений к действиям. Пока всего этого нет очень трудно спрогнозировать, но однозначно, что это начало длительного процесса. И однозначно, что, принимая это решение, Президент Российской Федерации, наверняка, я думаю, также исходил из того, что это длительный процесс. Я считаю, что Россия с ее потенциалом, географией, возможностями, она устойчива к всякого рода санкциям. Это мое личное мнение и это подтверждено теми санкциями, которые были наложены на Россию. По существу, они, может быть в какой-то степени помогли российским производителям снизить зависимость от импорта. То есть я однозначно убежден, что санкционный путь контрпродуктивен. Конечно, он нанесет ущерб, безусловно, российской экономике. И когда Президент Путин принимал это решение, наверняка, он все это просчитывал. Но это нанесет ущерб и тем, кто эти санкции будет накладывать, однозначно. Потому что второго такого перспективного рынка для экспорта, и тем более высокотехнологичной продукции, трудно найти. Вот максимум, что я мог бы сказать. И хотел бы эту тему завершить, может быть, такими дежурными фразами, которыми нас всегда призывали на протяжении 30 лет: «Надо все решать мирным путем». Мы это слышали 30 лет, 30 лет старались, но ничего не получилось. Поэтому, конечно, хотели бы, чтобы мирным путем все решилось, но это не всегда бывает возможно в жизни, к сожалению", - сказал глава государства.

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