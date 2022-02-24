ЕРЦ Молодежного Форума ОИС проводит уникальную кампанию для международного признания Ходжалинской трагедии (ФОТО)

Продолжается международная поддержка инициативы «Признай ради примирения» (Khojaly:RecognizeToReconcile), Евразийским Региональным Центром Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) и организация приглашает всех присоединиться к этой инициативе.

Чтобы оказать поддержку инициативе следует приступать к эти шагам: Первый шаг - найти в социальных сетях аккаунты премьер-министра Армении @NikolPashinyan и омбудсмена Армении @Армана Татояна (@atatoyan). Второй шаг - в том, чтобы комментировать двумя хэштегами #Khojaly#RecognizeToReconcile их последние посты в Facebook/Twitter или помечать их в своем аккаунте Facebook/Twitter тегом #Khojaly#RecognizeToReconcile.

Основной целью кампании является призыв к премьер-министру Армении признать Ходжалинскую трагедию, как преступление бывшего руководства Армении и тем самым внести вклад в мир между странами.

23 февраля на международной конференции «Мир и справедливость», которая проходила в Вене, выступившие председатель «Будапештского Международного Центра против Геноцида и Массовых Убийств», Георгий Татар и заместитель директора Музея Центра Памяти Сребреницы Амра Бегич отметили, что признание Ходжалинского геноцида со стороны нынешнего руководства Армении, которое не принимало участия в этом преступлении, было бы большим вкладом для мира между Арменией и Азербайджаном. Участники венского мероприятия, представляющие международные мозговые центры и эксперты также выразили свою поддержку этой инициативе.

ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в тот же день приступил к международной общественной кампании #Khojaly#RecognizeToReconcile с целью получения более широкой поддержки со стороны людей, проживающих в разных странах мира.

Уже сотни людей присоединяясь к этой кампании, обратились к руководству Армении признать Ходжалинскую трагедию. ЕРЦ Молодежного Форума ОИС заявил, что если даже Армения не будет признавать эту трагедию, эта кампания в очередной раз послужит доведению информации мировому сообществу о том, кто является настоящими преступниками и агрессором, а также эта акция является очередным шагом в рамках международной кампании «Справедливость Ходжалам» в преддверии 30-летия Ходжалинской трагедии.