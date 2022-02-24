Партия «Ени Азербайджан» обратилась к международным организациям в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) обратилась к политическим партиям и международным организациям в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в четверг в партии, в обращении говорится:

"30 лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, армянскими вооруженными силами в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. Город был полностью разрушен, были с особой жестокостью убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Восемь семей были уничтожены полностью, 1275 человек взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. Многочисленные представители иностранных СМИ, посетившие место трагедии в последующие дни, так же стали свидетелями этого ужасного преступления. По их сообщениям, распространенным в различных СМИ, сотни людей, в том числе женщины и дети, были убиты, тела убитых осквернены", - говорится в обращении.

В нем отмечается, что Ходжалинский геноцид является наиболее ужасающим преступлением, совершенным военно-политическим руководством Армении против мирного азербайджанского населения за период оккупации азербайджанских земель. Наглядным доказательством вандализма и преступлений Армении против человечности является также жестокое убийство в тот период сотен мирных жителей, в основном детей, женщин и стариков, в населенных пунктах Баганис Айрым, Гарадаглы, Агдабан, Башлибель и десятках других, уничтожение этих населенных пунктов. Во время 44-дневной войны армяне также грубо нарушали требования международного права, обстреливая Гянджу, Тертер, Барду и другие города и села Азербайджана баллистическими ракетами и кассетными бомбами. В результате погибли 98 мирных жителей, 414 человек получили ранения, разрушено более 3000 домов и 100 жилых зданий.

В обращении говорится, что в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия во главе с победоносным Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым освободила азербайджанские земли от оккупации. С восстановлением своей территориальной целостности Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение решений и резолюций международных организаций, многие годы остававшихся на бумаге. Сегодня в регионе Южного Кавказа новые реалии, на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные работы, будет обеспечено возвращение жителей этих территорий в родные места.

Как отмечается в обращении, азербайджанское государство планомерно работает над признанием в мире Ходжалинской трагедии геноцидом, дачей адекватной оценки этому кровавому преступлению. Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой, проводит целенаправленные мероприятия в связи с этим. В частности, успешное продолжение кампании «Справедливость для Ходжалы» под руководством вице-президента Фонда Лейлы Алиевой, организация мероприятий в связи с этим во многих странах приводят к реальным результатам. Парламенты ряда стран и более 20 штатов США признали это преступление геноцидом.

Ходжалинский геноцид – акт вандализма, не имеющий аналогов в истории человечества. Это преступление, совершенное не только против азербайджанцев, но и против всего человечества. Организаторы и исполнители этого кровавого преступления - бывшее военно-политическое руководство Армении - должны быть привлечены к ответственности и понести заслуженное наказание. В результате своей безнаказанности эти лица и находящиеся под их влиянием реваншистские круги до сих пор пытаются воспрепятствовать работе по установлению мира между Арменией и Азербайджаном и в регионе, в том числе мешают инициативам международного сообщества.

"Призываем международные организации, политические партии, международную общественность не оставаться равнодушными к совершенному против человечности Ходжалинскому геноциду, поддержать инициативы Азербайджана по обеспечению справедливости для Ходжалы, проявить единство и солидарность, чтобы подобные преступления больше не повторились», - говорится в обращении.

Отметим, что обращение было принято партией «Ени Азербайджан» в ходе видеоконференции, посвященной 30-летней годовщине Ходжалинской трагедии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)