МИД России исправил опубликованный ранее искаженный текст Туркменчайского договора (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - МИД России исправил опубликованный ранее искаженный текст Туркменчайского договора 1828 года, передает Trend.

Отметим, что накануне МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с публикацией искаженного текста Туркменчайского договора на официальной странице МИД Российской Федерации.

"Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице МИД России в социальной сети искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Следует особо подчеркнуть, что выражение «Восточная Армения» никоим образом не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения, и, разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД РФ. Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице МИД России в социальной сети", - говорилось в сообщении МИД Азербайджана.