Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением азербайджанцев.

Как сообщает Trend, помощник Президента подчеркнул, что Эдилли использовался как лагерь, где пытали азербайджанских пленных.

"По словам очевидцев, в некогда оккупированном селе Эдилли обнаружено массовое захоронение бывших азербайджанских пленных. Эдилли использовался армянскими войсками как концлагерь / пыточный лагерь для азербайджанских военнопленных и захваченных мирных жителей. Со времен Первой Карабахской войны 4000 азербайджанцев все еще числятся без вести пропавшими", - отметил Хикмет Гаджиев.