Ходжалинский геноцид – наглядный пример расистской политики Армении – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Единственной причиной убийства жителей Ходжалы была их этническая принадлежность. Это наглядный пример расистской политики, проводимой Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции, посвященной 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Министр отметил, что всестороннее расследование Ходжалинского геноцида правоохранительными органами Азербайджана доказало, что это был геноцид.

«На сегодняшний день национальные законодательные органы 17 стран и 23 штатов США решительно осудили геноцид и приняли соответствующие решения и резолюции. К сожалению, несмотря на это, виновные в этом преступлении до сих пор не привлечены к ответственности», - сказал Байрамов.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)