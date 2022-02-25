44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов
БАКУ /Trend/ - 44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе.
Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции, посвященной 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.
"Несмотря на всю тяжесть прошлого, Азербайджан предпринимает шаги по нормализации отношений с Арменией. Однако, к сожалению, преступления, имевшие место за время 30-летней оккупации, не прекратились и сегодня, и мы до сих пор сталкиваемся с их болезненными последствиями", - сказал Байрамов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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